СТАМБУЛ, 24 апр — ПРАЙМ. Паром по маршруту между турецким Трабзон и российским Сочи запустят 10 — 11 мая, рассказала РИА Новости руководитель турецкой турфирмы-оператора "Шолт тур" (Şolt Tur) Фатош Шолт. Спрос на туры в Крым на майские праздники в 2023 году вырос

"До 1 мая времени не так много — нужно оформить некоторые документы, также наши партнеры в Сочи попросили из-за праздников в РФ начать рейсы после 10 мая, нам это подходит. Планируем начать рейсы примерно 10-11 мая", — отметила она.

По словам Шолт, будет задействован один паром, курсирующий по понедельникам и четвергам из турецкого порта и по вторникам и пятницам из российского, при необходимости задействуют еще одно судно. Время в пути составит восемь часов.

Ранее гендиректор сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров сообщил РИА Новости, что российская сторона предприняла все возможное для подготовки инфраструктуры для запуска паромного сообщения.

Паромная линия между Трабзоном и Сочи перестала функционировать в 2014 году.