ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север — Юг" важен для взаимосвязанности стран Центральной Азии с международными рынками, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в приветствии участникам выставки "Иннопром. Центральная Азия". Россия заняла второе место во внешней торговле Узбекистана

"Узбекистан решительно продвигает региональные проекты… Именно в этих целях мы приняли решение о присоединении к транспортному коридору "Север — Юг", — сказал Мирзиеев. Его приветствие на панельной сессии выставки зачитал заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

По оценке главы республики, этот коридор направлен на усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Центральной Азии с зарубежными странами.

Мирзиеев считает также, что такие маршруты, как коридор "Север — Юг", позволят создать эффективные торговые логистические цепочки и формировать оптимальные маршруты доставки товаров на международные рынки.

"Север — Юг" — мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7200 километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

В Ташкенте в понедельник открылась трехдневная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ.