МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "Ситидрайв", один из крупнейших каршерингов (принадлежит "Сберу"), запустил аренду автомобилей для корпоративных клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сотрудники компаний смогут брать в аренду машину через специальный аккаунт, говорится в сообщении сервиса. "АвтоВАЗ" намерен собирать Lada Vesta в Узбекистане

"Ситидрайв" объявил о запуске новой услуги для бизнеса во всех городах присутствия: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи… Корпоративные клиенты могут арендовать любой из почти 12 тысяч автомобилей в парке "Ситидрайва"… Сотрудникам подключившихся к сервису компаний доступна аренда по фиксированному, поминутному и пакетным тарифам от двух часов до семи дней", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что к корпоративному аккаунту компании можно подключить любое количество сотрудников. "У подключённых пользователей появится возможность выбрать способ оплаты аренды. Поездки можно оплачивать как с корпоративного счёта, так и с собственной карты — и переключить способ оплаты можно одним движением прямо в приложении", — отметили в компании.

Ранее в апреле услугу вызова такси на время для корпоративных клиентов запустил "Яндекс Go", аренда доступна до восьми часов.