МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Раскрыт размер убытка российских авиакомпаний от продаж в 2022 году

"Известия" во вторник со ссылкой на агрегаторы по продаже билетов сообщили, что средние цены на авиабилеты по России с вылетами в летний сезон (апрель-октябрь) выросли на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"ФАС России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям. Служба учитывает минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в наблюдаемый период (включая промо-тарифы и безбагажные)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мониторинг будет проводиться с 13 апреля 2023 года по 11 января 2024 года.

"По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста", — говорится в сообщении.

Также ФАС отметила, что авиакомпании используют динамическую систему ценообразования. Летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса и заблаговременное бронирование авиабилетов зачастую позволяет приобрести их по более низкой цене.