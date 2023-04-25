МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Новейший российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing, сообщил РИА Новости источник в госструктурах. Раскрыт размер убытка российских авиакомпаний от продаж в 2022 году

"Стоимость нового МС-21 составит порядка 3 миллиарда рублей, аналогичный Boeing стоит 5-6 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщал "Ростех" в начале апреля.