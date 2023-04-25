МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21, их стоимость для российских авиакомпаний будет ниже рыночной, сообщил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Источник раскрыл стоимость самолета МС-21

"Стоимость новых МС-21 для "Аэрофлота" и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж", — сказал Чемезов.

Он отметил, что это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники и внутренние перевозки развивались.

"Понятно, что без мер господдержки такой подход не работает, поэтому государство, безусловно, поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолетов. Аналогичные подходы работают во многих странах, в той же Европе или Китае, где власти осознанно субсидируют стоимость авиатехники для перевозчиков, чтобы поддержать конкурентоспособный уровень цен", — сказал Чемезов.

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщал "Ростех" в начале апреля.