МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшей по иску ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан", и вменил в обязанность дочерней структуре Siemens исполнить данный договор от 7 июня 2019 года. Источник раскрыл стоимость самолета МС-21

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Siemens Mobility на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Соглашение на закупку и техобслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.

На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалась пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки). Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда.

Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам".

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД.