МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" летом увеличит количество рейсов в Самару, в частности, общая частота полетов между этим городом и столицей вырастет с 49 до 70 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

"Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Самару в летние месяцы. С 1 июня ежесуточно из Москвы будет выполняться до десяти рейсов, а из Санкт-Петербурга — до четырех", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что за счет увеличения частоты выполнения рейсов жители и гости Самарской области получат больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул.

"Общая частота полетов авиакомпаний группы "Аэрофлот" между Москвой и Самарой вырастет до 70 в неделю с нынешних 49: ежедневно до восьми рейсов будет выполнять "Аэрофлот" и до двух рейсов — "Победа", — говорится в сообщении.

На направлении Санкт-Петербург — Самара авиакомпания "Россия" увеличит частоту полетов с одного до трех в сутки, а авиакомпания "Победа" будет выполнять один ежесуточный рейс. В аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" жители региона могут воспользоваться удобными стыковками по всей маршрутной сети группы "Аэрофлот".

Кроме этого, в летний сезон "Аэрофлот" предлагает жителям Среднего Поволжья прямые рейсы из Самары к популярным местам отдыха: Сочи (ежесуточно), Минеральные Воды (до трех рейсов в неделю) и Анталья (ежесуточно). Дополнительно авиакомпания "Победа" увеличит частоту полетов в Сочи с четырех до семи рейсов в неделю.