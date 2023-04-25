МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российские производители локомотивов частично решили проблемы с замещением импортных комплектующих и в 2024 году обещают представить целую линейку полностью отечественного тягового подвижного состава, рассказал на брифинге заместитель гендиректора РЖД Олег Валинский. Апелляционный суд подтвердил обязанность Siemens поставить РЖД "Сапсаны"

Основными производителями локомотивов для РЖД в России являются группы "Синара" и "Трансмашхолдинг" (ТМХ). После введения ряда ограничений со стороны западных компаний российские производители тягового подвижного состава столкнулись с рядом сложностей в поставках комплектующих. Корреспондент РИА Новости поинтересовался у Валинского, решены ли проблемы с замещением импортных комплектующих для локомотивов.

"Частично. Остаются определенные позиции, которые либо идут через параллельный импорт до сих пор, но даже то, что идет через параллельный импорт, постепенно локализуется. В основном это подшипники. Для скоростных машин — это редуктора, потому что пока нет такого станочного оборудования с точностью обработки металла, которая необходима, чтобы работали высокоскоростные машины", — рассказал замглавы РЖД.

По его словам, есть проблемы с преобразователями. Например, IGBT-транзисторы в России традиционно не изготавливались. "Только сейчас начали их делать. Но чтобы поставить производство, есть срок", — пояснил Валинский.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что компания за год сократила долю импортных компонентов в общем объеме закупок до менее 3% с 7%. Он напомнил, что на начало прошлого года доля закупаемых РЖД импортных комплектующих составляла 7%.

"Это порядка 16 тысяч наименований в себя включали какие-то зарубежные элементы, от которых нам пришлось отказаться. К концу года у нас осталось менее 3%", — заявил он.

Эту разницу заместили российские фирмы и организации, малый и средний бизнес, оборонная промышленность, стартапы.

"В ряде случаев сделали гораздо лучше, чем то, что делается иностранцами", — отметил Белозеров.

Глава РЖД также напомнил о разработке российского аналога электропоезда "Ласточка". Ранее сообщалось, что его планируется показать в августе 2023 года. Структура "Синары" поставит РЖД российские аналоги "Ласточки"

БОЛЬШАЯ РАБОТА

Валинский, сообщил что за прошедший год была проведена работа по преобразователям. "Мы работаем, мы не остановились, хотя было очень много проблем после введения в прошлом году санкций, и по основным моментам мы проблемы решили, в том числе с локализацией отдельных деталей, с приобретением их частично из дружественных стран, но это потребовало сертификации и испытаний", — рассказал замгендиректора РЖД.

Он также назвал сроки, когда компания ожидает от производителей полностью российского тягового подвижного состава. "В 2024 году мы ждем целую линейку полностью отечественных локомотивов. В 2024 году, я думаю, мы увидим суверенный локомотив. Это и "Синара", и ТМХ. Они оба работают над тем, чтобы такие локомотивы появились", — сообщил Валинский.

В 2025 году РЖД рассчитывают на появление нового пассажирского электровоза ЭП40. "Наверное, на 2025 год. ЭП20 не покупаем прошлый год, этот год. Думаю, что не будем покупать и дальше. Сегодня планируется электровоз ЭП40. Этот ЭП40 должен включать компоненты, которые будут для тех 80 электровозов, которые у нас есть, что называется, заменой всех альстомовских компонентов", — рассказал замглавы РЖД.

ПЛАН ПОКУПОК

РЖД в 2024 году планируют увеличить закупки локомотивов по сравнению с текущим годом и приобрести более 600 единиц с учетом появления полностью российских машин, сообщил Валинский.

"Наши изготовители занимаются долокализацией локомотивов, поэтому пока мы не делали большие планы на закупку в этом году. Все это будет в 2024 году. В 2024 году программа будет еще больше по сравнению с 2023 годом", — рассказал Валинский. РЖД назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на юг

По его словам, актуальный план закупок РЖД на текущий год составляет 602 локомотива. "Планы по его изменению есть, но если говорить, например, по электровозам переменного тока, то мы находимся возле порога возможностей завода", — пояснил замглавы РЖД.

Он напомнил, что этот вид тягового подвижного состава РЖД поставляет Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в группу "Трансмашхолдинг"). "Недавно я разговаривал с ними, максимально, что они могут нам добавить – девять секций локомотивов. Мы договорились, что возьмем в виде двух четырехсекционных локомотивов. Восемь из девяти забираем, уже потенциально договорились, для Восточного полигона", — сообщил Валинский.

Ожидаются изменения и в части закупок локомотивов постоянного тока. "Думаю, что добавим и по электровозам постоянного тока, у "Синары" купим", — пояснил замглавы РЖД.

При этом, продолжил он, есть определенные зоны риска по закупкам инновационных локомотивов, которые планировались в этом году в единичных экземплярах. Это, пояснил Валинский, связано с тем, что их изготовление начиналось в 2021 году. "Хотя они считались российскими, тем не менее, в них достаточно много импортного оборудования было", — рассказал он, отметив, что идет работа по импортозамещению комплектующих.