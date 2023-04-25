МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Необходимо провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой указанной в ПДД скорости, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом сказано в официальном телеграм-канале Совета. В Госдуме оценили последствия введения новых ПДД для электросамокатов

"Для оценки обоснованности закрепленных в ПДД максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жестким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)", — процитировал письмо Фадеева руководству Минпромторга телеграм-канал "СПЧ — Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека".

Фадеев попросил предоставить данные о том, возможно ли создание соответствующей методики испытаний силами Минпромторга, и сказал, что, по мнению Совета, существующие ограничения максимальной скорости и веса электросамокатов "слишком высоки и в случае аварии с участием пешехода могут нанести ему серьезные травмы".

Кроме того, он направил письма ведущим кикшеринговым компаниям. "Совет просит вас направить в наш адрес информацию о возможности проведения таких испытаний, а также об иных мерах, направленных на обеспечение безопасности пользователей сервисов кикшеринга и других участников дорожного движения", — указана в сообщении часть его письма.