МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Западу не удалось вызвать крах российской отрасли авиаперевозок после начала спецоперации на Украине, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche. В КНР рассказали, кто потерпит крах из-за полного запрета экспорта в Россию

Издание провело анализ рейсов, основываясь на данных сервиса Flightradar24. согласно им, "активность в небе пока особо не снизилась". Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением к концу марта 2023 года не показывает существенных различий.

В статье отмечается, что гражданское воздушное сообщение над Россией сократилось по сравнению с периодом до начала СВО — но не в последнюю очередь это связано с тем, что прямое воздушное сообщение между Европой и Северной Америкой в России с тех пор исчезло. Причина в том, что авиакомпаниям из Европы не разрешено летать в Россию, а российским компаниям не разрешено обслуживать западные направления. Кроме того, западные компании больше не могут летать над Россией и должны делать облеты в направлении Восточной Азии или Индии.

Движение внутри России пока не пострадало, отмечают авторы. Связи между арабскими государствами, Индией, Китаем или такими государствами, как Таиланд, не участвовавшими в санкциях, практически даже больше, чем до начала СВО.

Напрасным оказался и расчет на то, что Россия столкнется с трудностями из-за доступа к запчастям, говорится в материале. "Президент Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их перерегистрацию в своей стране. А запчасти можно получить по неофициальным каналам или из третьих стран, таких как Казахстан, Турция или Узбекистан", — отмечается в статье.