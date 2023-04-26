МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил тариф такси "Межгород" для поездок из Москвы в 22 города Подмосковья и обратно; поездка будет дешевле, чем в "Экономе", а время бесплатного ожидания увеличится до 10 минут, сообщает компания. "Ситидрайв" запустил аренду автомобилей для корпоративных клиентов

"Теперь с "Межгородом" можно заказать такси из Москвы в 22 города Подмосковья и их ближайшие окрестности и обратно… "Межгород" разработан, чтобы лучше учитывать особенности длинных переездов. Теперь поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге", — говорится в сообщении.

С новым тарифом можно вызвать машину заранее на конкретное время или заказать на ближайшее. При этом поездка по "Межгороду" будет дешевле, чем по тому же маршруту в "Экономе", уточняют в "Яндексе". "Но для водителя выгода сохранится: после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым. Если обратный заказ не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами", — добавляют в компании.

Там отметили, что на заказ назначаются водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами.

"Межгород" уже доступен на 66 направлениях в разных городах России, среди которых Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и окружающие их города. Сейчас же возможность заказа по новому тарифу появилась для поездок в Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и другие популярные, особенно в дачный сезон, направления Московской области.

В России в сегменте междугородних поездок наиболее популярен французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. В России он начал работать в феврале 2014 года. Однако в марте прошлого года компания сообщила, что ее российская "дочка" продолжит работать в стране под независимым управлением российской команды, финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры будут приостановлены.