МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам РФ грузового транспорта. Совфед одобрил закон о штрафах за незаконное использование данных ЕГРН

Документ "создает законодательную базу для выдачи в электронном виде специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных автомобилей по всем автомобильным дорогам общего пользования страны вне зависимости от значения дороги по принципу "одного окна", говорится в заключении комитета СФ по экономической политике.

Заявление на выдачу спецразрешения в уполномоченный орган заявитель имеет право подать как в форме документа на бумажном носителе (может быть подано лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении), так и в виде электронного документа через систему выдачи специального разрешения или портал "Госуслуги".

Кроме этого, закон вводит нормы, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог при одновременном снижении административной нагрузки на транспортные компании.

Устанавливается обязанность владельцев автомобильных дорог по внесению в систему выдачи спецразрешений актуальной информации о технических характеристиках дороги, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств, временных ограничениях или прекращении движения на автодорогах.

Предусматривается автоматическое установление наиболее оптимального маршрута следования транспортного средства, автоматический расчет размера платы за вред дорогам, а также возможность внесения указанной платы через систему выдачи специального разрешения.