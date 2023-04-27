МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог обязал финскую государственную VR Group и их совместное с VR Group финское предприятие Oy Karelian Trains Ltd, владельца поездов Allegro, продолжать исполнять обязательства по договорам организации железнодорожного движения, в том числе поездов Allegro, следует из информации в картотеке арбитражных дел. В Финляндии оценили ситуацию с российскими активами Fortum

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в карточке дела.

Суд признал незаконными действия VR Group по одностороннему отказу от пассажирского и грузового железнодорожного движения и односторонний отказ VR Group Plc от договоров, а также обязал VR Group исполнять договоры. Кроме того, суд взыскал в пользу РЖД судебную неустойку (астрент) с VR Group в размере около 10,1 миллиона рублей и солидарно с VR Group и Oy Karelian Trains в размере около 1,3 миллиона рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с даты его вступления в силу.

У РЖД в 2006-2017 годах было заключено с VR Group 15 договоров, контрактов и соглашений, касающихся организации железнодорожного сообщения между двумя странами, с Oy Karelian Trains – еще четыре договора. Главные из них, как ранее пояснил представитель РЖД в суде, – договор об организации пассажирских и грузовых перевозок с VR Group и договор с Oy Karelian Trains на аренду поездов Allegro.

VR Group 14 марта и 25 марта 2022 года уведомила РЖД о прекращении грузового и пассажирского движения, так как Финляндия присоединилась к санкциям Великобритании, уведомлением от 12 мая VR Group сообщила об одностороннем расторжении договоров с завершением срока их действия 31 декабря 2022 года.

Несмотря на одностороннее расторжение по инициативе финской стороны и на то, что поезда Allegro остались на территории Финляндии, VR Group направила РЖД требование о выплате лизинговых (арендных) платежей за 2022 и 2023 годы на сумму около 10,9 миллиона евро. Ранее арбитражный суд Москвы в другом деле запретил финской компании инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД.

Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains. VR Group 1 марта 2022 года сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении.