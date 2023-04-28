СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Дополнительные досмотровые посты заработают в пятницу на автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань". Минтранс сообщил о планах по пассажирскому потоку в Крым

"Новая инфраструктура в первую очередь будет запущена со стороны Краснодарского края – это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров", — говорится в сообщении.

Работы выполнены в рамках модернизации стационарных пунктов досмотра, что предусматривает появление дополнительных постов охраны и сокращение времени прохождения досмотра.

"Запуск новых площадок для досмотра и увеличение числа сотрудников, проводящих проверку, позволит повысить пропускную способность комплексов в рамках подготовки к новому курортному сезону", — подчеркнули в пресс-службе.

Со стороны Крыма модернизация досмотровых процессов на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе выполнят в два этапа. На первом — увеличат число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия, на втором – оборудуют в мае дополнительную площадку с модульными строениями и полосами.

В целом подготовленная инфраструктура, по данным управления, увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.

"Указанные мероприятия направлены на обеспечение транспортной безопасности при создании максимально приемлемых условий для водителей и пассажиров, следующих на Крымский мост", — подчеркнули в управлении.

В пресс-службе также отметили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями. "Транспорт, водители которого готовы пройти ручной досмотр, выгрузить вещи из машины и направить их на интроскоп, проходят досмотр намного быстрее, чем те, чьи автомобили с грузом направляются для проверки через сканер", — отметили в пресс-службе.

Дорожники рекомендовали заранее готовить машины к проверке, не отягощая поездку лишним багажом и планировать свой маршрут, проверяя ситуацию на дороге через навигатор.