МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. РЖД видят рост спроса на билеты в поезда дальнего следования на майские праздники на 11% по сравнению с прошлогодним и продажи уже более 2,5 миллиона билетов на эти дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

"Почти 2,5 миллиона билетов уже приобрели пассажиры для поездок в майские праздники, с 28 апреля по 10 мая. Количество оформленных проездных документов на сегодняшний день на 11% превышает результаты прошлого года", — сообщили в РЖД.

Год назад пассажиры приобрели 2,1 миллиона билетов для поездок в длинные майские выходные.

Там напомнили, что для удовлетворения спроса на поездки на майские праздники продаются билеты в поездах свыше чем на 3 миллиона мест, из которых свыше 320 тысяч — в 800 дополнительных поездах.

"В праздники также будут курсировать и туристические поезда: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию" и другие", — добавили в РЖД.