МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы между Сочи и Ереваном, полеты будут выполняться ежедневно, сообщает пресс-служба перевозчика. Россия и Турция договорились об увеличении двусторонних авиаперевозок

"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов между Сочи и Ереваном. Полёты осуществляются ежедневно на самолётах семейства Airbus A320", — говорится в сообщении.

В летнем сезоне "Аэрофлот" предлагает пассажирам прямые перелёты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга. Кроме этого, авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") выполняет полёты из Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда.