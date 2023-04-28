МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" с 3 апреля перешел на российскую систему регистрации пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Россия и Турция договорились об увеличении двусторонних авиаперевозок

"Мы перешли на отечественную платформу Zamar CUPPS (UDPS) с 3 апреля 2023. Подготовка к переходу велась с лета 2022 года", — сказали в пресс-службе аэропорта, комментируя вопрос о переходе на отечественную платформу регистрации пассажиров.

"Замар" — российская компания, занимается технологиями и специализированными сервисами по обработке данных и оформлению пассажиров для авиаотрасли.