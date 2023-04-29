ООН, 29 апр — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили расширение и продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека. Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке"

"Генеральный секретарь и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 28 апреля, провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями о том, как гарантировать улучшение, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", — говорится в заявлении.

Как отмечает, Гутерреш и Эрдоган также обсудили ситуацию в Судане.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем — переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмены ограничений на страхование и перестрахование и снятия запрета на доступ в порты; восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения — о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.