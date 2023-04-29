СОЧИ, 29 апр — ПРАЙМ. Более 11 миллионов пассажиров планируется перевезти в южном направлении России в летний сезон, это на 5,1% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") Вадим Соловьев. Турпоезд из Сочи в Абхазию отправился в первую поездку в новом сезоне

Первый в сезоне 2023 года туристический ретро-поезд, интерьер которого стилизован под 80-е годы 20 века, отправился из Сочи в Республику Абхазия 29 апреля.

"В летний сезон планируется перевезти более 11 млн пассажиров в южном направлении (преимущественно курортные города черноморского побережья — ред.), что на 5,1% больше, чем в 2022 году. В составе организованных групп к местам отдыха будут перевезены более 620 тысяч детей. Это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года", — рассказал РИА Новости Соловьев в рамках пресс-тура, организованного филиалом Федеральной пассажирской компании.

По его словам, на сегодняшний день ФПК имеет все ресурсы для обеспечения высокого спроса и планирует назначить более 1,5 тысячи дополнительных поездов, большинство из них соединят крупные российские города с городами Черноморского побережья – Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском.

Всего, по информации компании, в составы поездов будет включено около 14,8 тысячи вагонов. "На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%. При этом организованные группы детей будут перевозиться только в таких вагонах", — подчеркнул Соловьев, отметив, что в случае высокого спроса, компания будет привлекать дополнительные поезда.