МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок: российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов между странами в неделю, турецкие — 629, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. "Аэрофлот" запустил рейсы между Сочи и Ереваном

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля заявил, что Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок.

"Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок… Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА (IATA, Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.) "Лето 2023", — отмечает Минтранс.

Как сообщает пресс-служба, в целях реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года.

Как уточняется, увеличение числа рейсов, согласованных для турецких авиакомпаний, коснулось ряда направлений. Еженедельно по маршруту Анталья – Саратов будет совершаться 7 рейсов, по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва – по 21 рейсу. По 14 рейсов еженедельно запланировано по направлениям: Стамбул – Санкт-Петербург, Анталья – Санкт-Петербург, Анталья – Казань, Анталья –Екатеринбург.