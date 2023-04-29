ЕРЕВАН, 29 апр — ПРАЙМ. Турция аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу, сообщил глава совета компании Арам Ананян. Греческие таксисты напали на сотрудников компании Uber на Родосе

"По непонятным для нас причинам и без видимых оснований авиационные власти Турции аннулировали ранее выданное авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции", — цитирует Ананяна госагентство "Арменпресс".

По его словам, турецкие авиавласти приняли такое решение без предварительного уведомления. Он добавил, что сейчас ведется работа с пассажирами отмененных рейсов.

FlyOne Armenia, дочерняя компания молдавского лоукостера FlyOne, была основана в 2021 году.

Позднее источник РИА Новости в Анкаре отметил, что проблема полетов FlyOne Armenia в страны Европу через небо Турции может быть связана с отсутствием соответствующей заявки.