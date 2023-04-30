МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Увеличение квоты на поставки в РФ томатов из Турции сдержит развитие отечественного тепличного овощеводства, но, если экспорт такой продукции станет для поставщиков экономически невыгодным, ее объем может быть и не выбран, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. Диетолог дала совет, как смыть пестициды с овощей

Анкара и Москва договорились увеличить квоту на поставки томатов в Россию до 500 тысяч тонн, сообщила в пятницу газета Hürriyet со ссылкой на источники. Квота на томаты — годовой объем продукции, разрешенный к импорту в Россию: в настоящее время ее величина составляет 350 тысяч тонн. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в начале апреля говорила журналистам, что квота РФ на импорт томатов турецкого происхождения выбрана на 98%, обращений по ее пролонгации пока не было.

"Турецкая продукция сделает томаты более доступными для потребителей в РФ, но параллельно увеличение квоты будет сдерживающим фактором для отечественного тепличного овощеводства", — сообщил Ситников.

С другой стороны, квота может быть и не выбрана, добавил он — в том случае если, исходя из себестоимости и цен на внутреннем рынке, "дорогие турецкие помидоры будет экономически невыгодно привозить в Россию".

Еще один момент — качество такого импорта, по мнению Ситникова, к нему могут возникнуть вопросы, поскольку в Турции, например, никак не регламентируется применение пестицидов, а на границе томаты проверяются выборочно, минимальными партиями.

Глава ассоциации пояснил, что последние два года цены на томаты в РФ были низкими, поэтому владельцы целого ряда новых инвестпроектов были вынуждены пролонгировать привлеченные кредиты. Но уж в этом году цены на такую продукцию подросли, создав баланс между возможностями покупателя и интересами овощеводов. Гады заморские. Что еще подорожает из-за обвала рубля

Он также напомнил, что квота практически выбрана, с конца мая сбор томатов в Турции заканчивается, вдобавок сейчас в ближайшие недели стране предстоят выборы президента; поэтому официальная информация по квоте может появиться ближе к осени. В этом случае ассоциация выйдет с предложениями Минсельхозу по поводу объективно необходимых объемов импорта — с учетом растущего производства томатов внутри страны.

"По мере ввода в РФ новых площадей под томатами снижался импорт — если в 2019 году он был порядка 560 тысяч тонн, то в 2022 году снизился до 400 тысяч. Площади под теплицами увеличиваются, растет внутреннее производство — например, за счет запуска новых комбинатов в январе было произведено на 8 тысяч тонн томатов больше, чем в январе прошлого года. А в прошлом году собрали рекордный урожай овощей защищённого грунта, прибавив почти 90 тысяч тонн к 2021 году", — сообщил Ситников.

В 2023 году планируется, что площади под теплицами вырастут примерно на 100 гектаров, и также ожидается рост производства.