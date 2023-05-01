МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Взрыв на железной дороге привел к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области, движение на участке приостановлено, сообщили РЖД. Суд обязал финских партнеров РЖД восстановить движение поездов

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел локомотив и, по данным РЖД, семь вагонов грузового поезда. Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет.

"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области. В настоящее время движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков — Москва и №86 Климов — Москва", — сказано в публикации компании в телеграм.

Отмечается, что в настоящий момент работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда, организован оперативный штаб для устранения последствий.