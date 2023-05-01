МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Движение поездов на направлении "Унеча" в Брянской области восстановят к утру, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Турпоезд из Сочи в Абхазию отправился в первую поездку в новом сезоне

Ранее губернатор сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел локомотив и, по данным РЖД, семь вагонов грузового поезда, из них четыре перевозили нефтепродукты. Богомаз подчеркнул, что произошло возгорание, пострадавших нет.

"Благодаря слаженным и квалифицированным действиям спасателей пожар полностью локализован… К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено", — написал Богомаз в Telegram.

В данный момент для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию "Почеп". Автобусы будут отправляться по следующему расписанию: в 19.00, 20.00, 00.00 — от станции "Унеча" до станции "Почеп". Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут следовать электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. Со станции "Почеп" автобусы будут отправляться в 20.00, 21.00, 01.00.