МИНСК, 1 мая — ПРАЙМ. Сошедший с рельсов из-за взрыва в Брянской области грузовой поезд был формирования Белорусской желдороги, локомотивная бригада не пострадала, сообщил Минтранс Белоруссии. Белорусский экспорт по итогам I квартала восстановил потери от санкций

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел локомотив и, по данным РЖД, семь вагонов грузового поезда, из них четыре перевозили нефтепродукты. Богомаз подчеркнул, что произошло возгорание, пострадавших нет.

"Сегодня в 10.17 на 136 километре перегона Унеча — Рассуха в 50 метрах от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении пресс-службы министерства в его телеграм-канале.

Поясняется, что поезд №2528 отправился со станции Гомель на станцию Брянск.

В составе поезда было 78 вагонов. "В результате взрыва сошли с рельс восемь вагонов. Локомотивная бригада не пострадала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает пожарный поезд станции Унеча Московской желдороги. Также для оказания помощи назначен восстановительный поезд.

"Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители предприятия "Гомельское отделение Белорусской железной дороги"", — говорится в сообщении.