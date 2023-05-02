МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Россия и Марокко со вторника возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы между Москвой и Касабланкой, сообщала в начале апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представительство Royal Air Maroc в Москве. "Аэрофлот" запустил рейсы между Сочи и Ереваном

Других рейсов из России в Марокко нет. Авиакомпания остановила полеты в Россию в марте 2022 года. До этого авиакомпания не летала в Россию из-за пандемии: полеты были приостановлены в марте 2020 года и возобновились в начале февраля 2022 года (и снова были приостановлены через месяц).

Рейсы по маршруту Москва (аэропорт "Домодедово") — Касабланка будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут.

Авиакомпания Royal Air Maroc — национальный перевозчик Марокко.