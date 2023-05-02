МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Члены экипажа российского судна "Калтан", горевшего у южнокорейского Ульсана, во вторник отправляются в Россию на пароме Тонхэ — Владивосток, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец. На судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана произошло возгорание

Российское судно "Калтан" из Владивостока 21 апреля загорелось у южнокорейского Ульсана. Был эвакуирован 21 член экипажа из 25, все граждане РФ. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Судно было отбуксировано в порт Ульсана, и уже там внутри судна спасатели смогли обнаружить тела пропавших четырех моряков.

"В 16.00 по местному времени (10.00 мск) сегодня должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, когда будут отправлены на родину тела погибших членов экипажа.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, паром из Тонхэ прибывает во Владивосток 3 мая.

Сообщалось, что ущерб собственнику судна от пожара превысил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".