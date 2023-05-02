МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области, где сошли с рельсов вагоны, сообщается в официальном телеграм-канале РЖД. В Брянской области приостановили движение на участке железной дороги

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.

"В 4.53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги", — говорится в сообщении.

Уточняется, что было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, а также уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

"Поезд №202 Новозыбков – Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда №204 Новозыбков – Москва также ожидается по расписанию — в 10.24. Задержка поезда №86 Климов – Москва составит около двух часов", — дополняется в сообщении.

Отмечается, что пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения.