МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Средняя цена авиабилета в мае и летом из Москвы по городам России не превышает 16 тысяч рублей в обе стороны, а дешевле всего летать в Санкт-Петербург, Самару, Ульяновск, Псков и Саранск, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости. ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

Там уточнили, что анализировались билеты, оформленные для перелета с 1 мая по 31 августа, при бронировании до 25 апреля включительно. "Средний чек по билетам, оформленным из Москвы на май и лето по России, составляет около 15,6 тысячи рублей туда-обратно, из Санкт-Петербурга — 17,8 тысячи рублей туда-обратно", — сообщили в сервисе.

В компании отметили, что в десятку авианаправлений из Москвы на май и лето с самыми низкими на данный момент ценами (от 7,3 до 9,9 тысячи рублей туда-обратно) вошли Саранск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Псков, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Волгоград и Екатеринбург.

"В топ-10 вариантов авианаправлений из Санкт-Петербурга с самыми низкими на данный момент чеками на май и лето оказались Москва, Калуга, Череповец, Мурманск, Оренбург, Тобольск, Сыктывкар, Уфа, Казань, Пермь. Средний чек по этим направлениям из Санкт-Петербурга — от 7,3 тысячи до 12 тысяч рублей туда-обратно", — также указали в "Туту".