МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Единый проездной для передвижения по территории Германии начал действовать с 1 мая. Льготы на проезд: кому положены, куда за ними обращаться и как оформить

Отмечается, что единый проездной билет для поездок по ФРГ за 49 рублей в месяц можно оформить в качестве подписки с возможностью отмены. Опция начала действовать с 1 мая 2023 года. По данным агентства dpa, билет уже приобрели более трех миллионов пассажиров.

Представитель профсоюза немецкой полиции ранее отмечал, что единый проездной может поспособствовать увеличению числа преступлений в общественном транспорте.