МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство подготовит предложения по стимулированию спроса на электрокар

"Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, дополняющее план его развития до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация "Росатом", Минтранс и МЧС.

Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов. В план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуску в производство, уточняет пресс-служба кабмина.

Кроме того, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования.

План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 триллиона рублей.

Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) — соединяет Баренцево море и Берингов пролив — является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.