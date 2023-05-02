МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, запланировано до 130 рейсов в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Компания Royal Air Maroc запускает прямые рейсы между Москвой и Касабланкой

"Авиакомпания Azur air в летнем сезоне 2023 года будет выполнять чартерные рейсы за рубеж из 11 городов России от Москвы до Владивостока. Полетные программы для российских туристов сформированы в Египет, Турцию и Таиланд. В пиковый период запланировано до 130 рейсов в неделю", — говорится в релизе.

Как уточняется, планируются рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые широко популярны у российских туристов в этом сезоне. Летом 2022 года полетные программы в Египет не выполнялись. На первом этапе Azur air будет летать в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

Рейсы в Анталию первоначально будут запущены из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары планируется полетная программа в Даламан. Кроме того, на этот курорт юго-западного побережья Турции будут выполняться рейсы из Екатеринбурга. Для жителей Сибири и Дальнего Востока продолжится активная полетная программа в Таиланд: на Пхукет запланированы рейсы из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

"В зависимости от направления вылеты планируются с частотой один раз в десять дней, несколько раз в неделю или ежедневно. Билеты на чартерные рейсы уже поступили в продажу в составе туристического пакета у крупных туроператоров. Azur air в течение всего сезона готова гибко подстраивать географию и масштаб полетных программ под пожелания российских туристов", — говорится в сообщении.

Новинкой летнего сезона станут рейсы в Анталию на самолете Black Jet – уникальном лайнере с салоном бизнес-класса. Летом 2022 года Black Jet выполнял только рейсы в Бодрум, а в текущем сезоне полетит из Москвы и в Бодрум, и в Анталию. Туристические пакеты с перелетом в бизнес-классе уже доступны у туроператоров.