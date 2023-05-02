МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российские авиакомпании с начала года по 23 апреля перевезли 25,9 миллиона человек — на 745 тысяч больше относительно плана на этот период, сообщил первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк. Названа средняя цена авиабилета в мае-августе из Москвы по России

"По состоянию на 23 апреля перевезли 25 миллионов 900 тысяч пассажиров, что уже на 745 тысяч больше относительно годового плана на этот период", — сказал Костюк на совещании у президента РФ Владимира Путина, говоря о пассажиропотоке российских авиакомпаний.

Ранее в апреле в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что пассажиропоток авиакомпаний России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 20,7 миллиона человек. Замминистра транспорта Игорь Чалик отмечал, что по состоянию на 16 апреля авиакомпании перевезли 24,2 миллиона пассажиров — на 709 тысяч выше плана на этот период.