Российские авиакомпании перевыполнили плат по перевозке пассажиров
Минтранс: российские авиакомпании перевели 25,9 миллиона пассажиров с начала года
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российские авиакомпании с начала года по 23 апреля перевезли 25,9 миллиона человек — на 745 тысяч больше относительно плана на этот период, сообщил первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк.
"По состоянию на 23 апреля перевезли 25 миллионов 900 тысяч пассажиров, что уже на 745 тысяч больше относительно годового плана на этот период", — сказал Костюк на совещании у президента РФ Владимира Путина, говоря о пассажиропотоке российских авиакомпаний.
Ранее в апреле в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что пассажиропоток авиакомпаний России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 20,7 миллиона человек. Замминистра транспорта Игорь Чалик отмечал, что по состоянию на 16 апреля авиакомпании перевезли 24,2 миллиона пассажиров — на 709 тысяч выше плана на этот период.