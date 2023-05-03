МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Двухдневный международный транспортный форум с участием компаний из России, США, Китая, Германии, Франции, Турции, Южной Кореи, Японии и других стран откроется в среду в Ашхабаде, сообщила компания "Туркмен форум ". Рост ВВП Туркмении за первый квартал 2023 года превысил шесть процентов

Ожидается, что в форуме примут участие РЖД, SpaceX, Alibaba, Airbus, Boeing, General Electric, Lufthansa, Thales, Cargo Lux, Fly Dubai, Turkish Airlines, Lenovo, Hyundai, Toyota, Casale, Sumitomo и другие.

Целью конференции названо обсуждение развития сотрудничества туркменских транспортных и логистических компаний с международными партнерами в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а также развития транспортной инфраструктуры.

Пройдет выставка достижений транспортно-логистической отрасли Туркменистана, для участников форума будет организован тур по автобану Ашхабад – Туркменабад (бывший Чарджоу), в аэропорт Ашхабада и порт Туркменбаши (бывший Красноводск) на Каспии.