МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Аэродром Нелькана в Хабаровском крае закрыт до 9 мая из-за размокшей грунтовой взлётно-посадочной полосы (ВПП), сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

"Аэродром Нелькана закрыт до 9 мая включительно в связи с размоканием грунтовой взлётно-посадочной полосы. Пассажиры рейсов 415 и 416 за 3 мая по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении проинформированы о переносе рейсов на 10 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нелькане ежегодно размокает грунтовая ВПП. Чаще всего это происходит в конце апреля — в начале мая с наступлением тепла на севере края.

Посадочная площадка в Нелькане входит в состав "Хабаровских авиалиний". Специалисты филиала ежедневно отслеживают состояние полосы.

Аэропорт Нелькан — региональный аэропорт в селе Нелькан Аяно — Майского района (население — порядка 750 человек). Обеспечивает регулярное сообщение с Хабаровском. Вылеты один раз в неделю (по средам) на самолете Л-410 "Хабавиа". В пути около 4,5 часа. ВПП длиной 2020 метров позволяет принимать Ан-2,-24,-26,-28,-38, Як-40, L-410, вертолеты всех типов.