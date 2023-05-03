МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад рассчитывает в перспективе запустить транспортный коридор, который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В Туркмении открывается крупный международный транспортный форум

"В перспективе будет запущен транспортный коридор Восток-Запад, который объединит Туркменистан, Иран, Ирак и Турцию", — сказал Бердымухамедов в поздравлении участникам II международной конференции и выставки "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023", открывающимся в среду в Ашхабаде.

Туркменский лидер также в своем поздравлении отметил, что прокладка автомагистрали и моста через залив Гарабогаз по маршруту Туркменбаши (бывший Красноводск) – Казахстан позволит существенно нарастить транспортно-торговое партнёрство и увеличить грузооборот между двумя странами.

В то же время Бердымухамедов заявил, что Туркмения обеспечит грузовому транспорту Узбекистана выход на юг России.

"Подсоединение высокоскоростной автотрассы, объединяющей восточный регион и центр нашей страны, к автобану Ашхабад-Турк­менбаши (бывший Красноводск) обеспечит выход грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан к Международному морскому порту на Каспии, а оттуда — на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана, к Персидскому заливу и Оманскому проливу по морским путям", — говорится в послании Бердымухамедова участникам международного транспортного форума, который стартует в среду в Ашхабаде.