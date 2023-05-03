МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов, подтвердил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу и при этом не исключил принятия новых мер. Годовая инфляция в Турции снизилась по итогам апреля

Ранее глава совета авиакомпании FlyOne Armenia Арам Ананян заявил, что Турция аннулировала выданное авиаперевозчику разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу и добавил, что турецкие авиавласти приняли данное решение без предварительного уведомления.

Чавушоглу сообщил, что Турция приняла ряд шагов по нормализации отношений с Арменией, в том числе открыла воздушное пространство для армянских самолетов.

"Этот установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов, а также в 20-х годах XX века — наших азербайджанских братьев, памятник прославляет этих террористов… Они (армянская сторона — ред.) говорят — установку памятника разрешила мэрия, нам это неподвластно. Я считаю такие заявления не соответствующими действительности, они не проявляют доброй воли. В связи с этим событием мы закрыли воздушное пространство для армянских самолетов", — заявил он в интервью телеканалу NTV.

"Если они продолжат в том же духе, то мы примем дополнительные меры… Они летали через наше воздушное пространство в Европу. Мы разрешили пролет только спикеру армянского парламента в качестве исключения. Для нас такое неприемлемо", — подчеркнул министр.

В Ереване 25 апреля 2023 года был открыт памятник участникам операции "Немезис", речь о событиях 20-х годов прошлого века, сообщал Sputnik Армения, а также другие армянские СМИ. Среди убитых участниками операции в ходе тех событий был бывший министр внутренних дел Османской империи Талаат-паша.