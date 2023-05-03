МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте сократился на 7,7% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Российские авиакомпании перевыполнили план по перевозке пассажиров

Снижение оказалось слабее февральского, которое составляло 9,4%, и январского в 16,8%.

По сравнению с мартом 2019 года показатель уменьшился на 8,1%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок опустился на 9% к марту 2019 года и на 8,1% — к марту прошлого года.

Наибольшее снижение грузовых авиаперевозок было зафиксировано в странах Северной Америки (-9,4%), в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение составило 7,8% и 7,3% соответственно. В Африке показатель уменьшился на 6,2%, а в странах Ближнего Востока и Латинской Америки — на 5,5% и 5,3% соответственно.

"Первый квартал был волатильным для грузовых авиаперевозок. В марте общий спрос вновь опустился ниже доковидных уровней, а большинство показателей фундаментальных факторов спроса на грузовые авиаперевозки являются слабыми или ослабевают", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.

Вместе с этим Уолш отметил и позитивные для рынка факторы: авиакомпании получают помощь для преодоления волатильности, а цены на топливо снизились. "В перспективе на фоне снижения инфляции в странах G7 ожидается, что политики смягчат меры по охлаждению экономики, и это будет стимулировать спрос", — также считает глава IATA.