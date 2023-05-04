МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Свыше тысячи человек к июлю этого года пройдут обучение на операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации на базе 10 пилотных площадок программы Университета 2035, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Нацпроект по развитию дронов в России утвердят до сентября

"Более 1 тысячи человек пройдут подготовку в качестве операторов дронов (FPV) и получат соответствующие квалификации к июлю 2023 года. Программа реализуется Университетом 2035 на базе 10 пилотных площадок", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что "в конце апреля завершилось обучение первого потока операторов дронов с технологией вида от первого лица (FPV)". Участники программы подготовки познакомились с устройством беспилотников, программным обеспечением, применяемым для решения поставленных задач, основами навигации и позиционирования, ведением аэросъемки.

Пилотные площадки, на которых проходит подготовка операторов, расположены в Белгородской области, Пермском крае, Чувашии, Самарской области, Сахалинской области, Севастополе и Крыму, Ставропольском крае, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе.

"Развитие отрасли беспилотной авиации и подготовка кадров – это приоритетная задача, которая стоит сегодня перед экосистемой Национальной технологической инициативы. По сути НТИ выступает проектной командой, которая собирает воедино и координирует совместную работу ключевых игроков в сфере БАС. Сейчас ведется работа над федеральным проектом "Кадры для беспилотных авиационных систем", формируется региональная сеть, в которую войдут организации, обеспечивающие обучение пилотов дронов (FPV)", – рассказал представитель Университета 2035.

Кроме того, развитие БАС станет основным тематическим направлением ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", который пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске.

Университет 2035 основан в 2017 году Агентством стратегических инициатив для подготовки кадров для цифровой экономики. Это первый в России цифровой университет, который работает на основе технологий искусственного интеллекта и анализа данных, принципов сетевого взаимодействия вузов и обучения по персональным траекториям развития. Университет выступает организатором проектно-образовательных интенсивов формата "Остров" и "Архипелаг", в которых приняли участие тысячи технологических предпринимателей, представителей вузов, талантливых школьников.