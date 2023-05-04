МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте увеличился на 52,4% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Грузовые авиаперевозки в мире снизились в марте на 7,7 процента

При этом объем международных пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 68,9% год к году, внутренних – на 34,1%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+158,9%) и Африке (+66,1%). Заметный рост наблюдался на Ближнем Востоке (+40,4%) и в Европе (+37%). Чуть более слабый рост был зафиксирован в Северной (+16,9%) и Латинской Америке (+19,9%).

"Первый квартал календарного года завершился на сильной ноте для спроса на авиаперевозки… Это произошло благодаря почти трехкратному росту спроса для перевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с возобновлением работы Китая… Что еще более важно, продажи билетов как на внутренние, так и на международные рейсы дают все основания полагать, что уверенный рост продолжится и в пик летнего сезона путешествий в Северном полушарии", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).