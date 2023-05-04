МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Росавиация, авиакомпании и субъекты России работают над корректировкой маршрутной сети в связи с оптимизацией финансирования региональных перевозок, что позволит сохранить субсидируемые рейсы на наиболее социально значимых направлениях, сообщила журналистам представитель Росавиации. СМИ: авиакомпании начали массовую отмену рейсов по России

"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами Российской Федерации ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", сказано в сообщении

Ведомство также отметило, что вопрос реализации программ субсидирования авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации. Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок.

"В ходе данной работы Росавиацией проводится анализ сформированной маршрутной сети, будут подготовлены актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения" — сообщает ведомство.

"Известия" в четверг со ссылкой на источники написали, что авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что финансирование региональных авиаперевозок в 2023 году сократили на 1,4 миллиарда рублей: изначально планировалось выделить 8,9 миллиарда рублей, теперь — порядка 7,6 миллиарда рублей.