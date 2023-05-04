МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В центре Москвы в четверг возможны кратковременные ограничения доступа к сервису каршеринга и электросамокатов в связи с проведением мероприятий, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Автоэксперт оценил возможность создания автомобиля за 500 тысяч рублей

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ряд улиц в центре Москвы будет временно закрыт для проезда в четверг.