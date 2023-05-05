МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пассажиры российских поездов дальнего следования всё чаще берут своих любимых питомцев с собой в дорогу, но не всегда знают правила их перевозки и потом удивляются, почему проводник не пускает собаку или говорит о переноске для кота. Чтобы ваша поездка не омрачалась такими ситуациями, РИА Новости в преддверии летних отпусков изучило правила перевозок домашних животных в поездах дальнего следования и выяснило детали у самих железнодорожников. В России будут штрафовать за нарушение правил выгула собак

Все нормативные документы о правилах перевозок животных есть, в частности, на сайте РЖД. Там прописаны общие положения и детали конкретно по плацкарту, купе, СВ, вагонам с сидячими местами и т.д.

ЛАПА КОТА

"Все пассажирские вагоны можно разбить на две категории: вагоны, в которых возможна перевозка животных, и вагоны, в которых перевозка любых животных запрещена", — говорят РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД, осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России). Узнать, возможна или запрещена перевозка животных в вагоне, можно при оформлении билета в кассе, в приложении РЖД или на их на сайте.

"Специальная пиктограмма в виде лапы животного при покупке билета на сайте означает, что провоз домашних питомцев в этом вагоне разрешен. Аналогичная пиктограмма проставляется и на стандартном бланке билета пассажира при оформлении билета в кассе", — поясняют в ФПК.

Если вы хотите заранее погрузиться во все тонкости изучения классов поездов и возможности перевозки в них животных, вам лучше изучить документы на сайте РЖД. Там четко прописано, в каком типе вагона и классе обслуживания можно или нельзя провозить тех или иных животных.

"Перевозка мелких домашних животных — мелких собак, птиц — в зависимости от класса обслуживания возможна как с выкупом купе, так и без такой необходимости. Перевозка крупных собак всегда осуществляется с выкупом целого купе", — приводят общие правила в ФПК.

Отдельные правила для собак-поводырей. Их маломобильные пассажиры могут провозить с собой в вагонах всех категорий, но строго с ошейником и намордником.

ОБИЛЕЧИВАЕМСЯ

Нужно ли покупать отдельный билет некрупной собаке, хомяку или кошке? Обязательно, но это, по сути, оформляется как оплата ручной клади. Оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных можно на сайте РЖД или в их приложении. Сделать это можно во время покупки электронного билета, а также позднее — к билету, купленному онлайн или в кассе. Стоимость зависит от дальности поездки и класса обслуживания.

При оформлении билета онлайн пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать. При посадке в поезд надо предъявить его в распечатанном виде.

Как отмечают железнодорожники, покупать отдельный "билет" питомцу не надо только в том случае, если выкупается всё купе.

НУЖНА ЛИ СПРАВКА

Внутри страны в поездах дальнего следования можно путешествовать с питомцем без предъявления ветеринарных документов.

При этом надо помнить, что пассажирские поезда, которые курсируют между Калиниградом и другими городами России, проезжают транзитом по зарубежной территории.

"Перевозить животных в международном сообщении можно только в сопровождении человека и при наличии ветеринарных документов. Это же правило касается и поездок в Калининград. Так как поезд следует через территорию Европейского союза, кроме ветеринарного паспорта, понадобится евросправка", — отметили в ФПК.

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ

Итак, билеты куплены. Скоро в путь. Но не забывайте, что есть также правила, которым необходимо следовать непосредственно в самом поезде. "Мелкие домашние – комнатные — животные, мелкие собаки, птицы перевозятся в переноске, размер которой по сумме трёх измерений не должен превышать 180 сантиметров", — рассказывают в ФПК.

В правилах перевозок железнодорожным транспортом уточняется, что для перевозки подойдут также ящики, корзины, клетки, контейнеры. Эти емкости должны быть устроены так, чтобы ваш питомец не принес "вреда пассажирам и перевозчику". То есть собака или хомяк не должны выскочить из переноски по дороге. Размещать переноски с питомцем надо на местах для ручной клади.

Исключением из указанных ваше норм являются собаки крупных пород и собаки-поводыри. Последние, как уже говорилось, должны быть в ошейнике и наморднике. "Она (собака-поводырь – ред.) должна находиться у ног пассажира, которого сопровождает", — уточняют в ФПК.

Согласно правилам перевозок домашних животных, с крупными собаками можно путешествовать в отдельном купе (кроме вагонов повышенной комфортности), животные должны быть в намордниках и на поводке "под наблюдением владельцев или сопровождающих". При этом должны быть оплачены все места в этом купе. Отдельно за собаку платить не надо. Уточняется, что в одном купе собак и их сопровождающих не должно быть больше, чем мест.

"Критерием отнесения собаки к категории "крупной" или "мелкой" является возможность перевозки животного в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 сантиметров", — написано на сайте РЖД.

Отмечается, что нельзя перевозить в поездах животных и птиц, "перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика".

БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ СОБИРАТЬСЯ

Есть в правилах и пункт, прописывающий, сколько животных можно посадить в одну переноску. "В одной переноске может размещаться не более двух животных или птиц", — рассказали в ФПК.

"Количество перевозимых в купе собак и их сопровождающих не должно превышать количества мест в купе, а в купейных вагонах повышенной комфортности и вагонах СВ можно перевозить только одну крупную собаку без учёта проезжающих в купе пассажиров", — сообщили в ФПК.

Какие-либо ограничения на одновременное нахождение в вагоне различных видов животных отсутствуют.

Если соблюдать все правила, то поездка с любимым питомцем окажется приятной и безопасной как для вас, так и для пассажиров, путешествующих с вами.