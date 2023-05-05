МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Власти продолжат оказывать необходимую помощь авиастроительной отрасли, что позволит создать независимость от импорта, они будут рассматривать различные варианты господдержки – от субсидирования кредитования до частичного использования средств ФНБ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. В России скорректируют сеть авиационных маршрутов

"Мы сейчас закладываем будущее независимой авиации, независимого авиастроения в России. Все, что необходимо, будем помогать делать", — сказал премьер.

Мишустин указал на то, что власти поддерживают собственное производство

"Самое важное — что платформы, связанные с НИОКР, с научно-исследовательскими, конструкторскими работами, заложены изначально импортозамещенные. Здесь надо будет смотреть на все возможные варианты — от субсидирования кредитования до использования частично средств ФНБ. И поэтому мы будем поддерживать здесь эти работы", — пообещал он.