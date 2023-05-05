МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила программы лояльности "Аэрофлот Бонус": после упрощения получения элитных статусов компания скорректировала мильную стоимость билетов и увеличила их количество, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Мишустин пообещал оказывать помощь российскому авиастроению

"Аэрофлот" пересмотрит условия накопления и использования миль в программе лояльности "Аэрофлот Бонус". Авиакомпания для сохранения максимального количества привилегий для пассажиров и доступности премиальных билетов считает необходимым проиндексировать количество миль, списываемых на премии", — сказал представитель.

Согласно планам "Аэрофлота", мильные тарифы для рейсов по РФ в классе "эконом" и "бизнес" по отдельным направлениям изменятся минимально или сохранятся на прежнем уровне (в классе "эконом"). Основной корректировке подвергнутся мильные тарифы на международных линиях в классе "бизнес", сказал он, добавив, что компания с 2009 года практически не пересматривала мильные цены на такие билеты. Компания также увеличит количество мильных билетов, что сделает их доступнее.

Для сохранения привлекательности программы "Аэрофлот" введет постоянные льготные условия для получения элитных уровней программы — сократится срок получения уровня и доступа к привилегиям программы, изменится количество нужных для этого миль. Например, чтобы получить серебряный уровень, необходимо будет набрать 20 тысяч квалификационных миль или 20 полетных сегментов (ранее — 25 тысяч миль или 25 сегментов), а для золотого уровня нужно накопить 40 тысяч квалификационных миль или 40 полетных сегментов вместо 50 тысяч и 50 сегментов ранее. В России скорректируют сеть авиационных маршрутов

Для платинового уровня теперь потребуется набрать 100 тысяч миль вместо 125 тысяч ранее или 40 полетных сегментов класса "бизнес" вместо 50. Впервые льготные условия квалификации были задействованы в 2020 году и позволили быстрее получить элитные уровни более 50 тысячам участникам программы. Участники также получат возможность конвертировать неквалификационные мили в квалификационные за счет приобретения пакета миль. Кроме того, мили, накопленные за перелеты в 2022 году, будут защищены от сгорания.

Представитель отметил, что "Аэрофлот" уже провел акцию по переносу квалификационных миль, набранных сверх суммы миль необходимых для квалификации в 2022 году. Благодаря этой акции свыше 52 тысяч участников программы получили или подтвердили свои уровни за счет перенесенных миль в 2022 году. В период с 1 июня по 31 августа 2023 года "Аэрофлот" будет начислять дополнительные 20% миль за полеты, совершенные в этот период.