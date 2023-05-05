МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings открыла прямые рейсы из Москвы в столицу Азербайджана на отечественных лайнерах SSJ100, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" изменил мильную стоимость билетов

"В международном аэропорту "Гейдар Алиев" 5 мая приземлился первый рейс авиакомпании Red Wings из Москвы (аэропорт "Жуковский")", — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы Москва-Баку стартовали 4 мая из "Жуковского" и будут выполняться по четвергам и воскресеньям, рейсы Баку-Москва — с 5 мая по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит 3 часа 30 минут. Полеты будут выполняться на отечественных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Авиакомпания Red Wings — второй крупнейший эксплуатант SSJ100, основу её флота составляют 19 "суперджетов".