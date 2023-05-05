МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. РЖД до конца 2023 года увеличили скидку по "невозвратному" тарифу в купе поездов дальнего следования до 20% с 10%, сообщила компания. РЖД видят рост спроса на билеты в майские праздники на 11 процентов

"С 5 мая до конца года увеличили скидку по "невозвратному" тарифу в купе на все поезда с 10% до 20%", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Закон, разрешающий невозвратные железнодорожные билеты, заработал с 2019 года.

Такой билет продается со скидкой, но вернуть его можно лишь в исключительных случаях. В частности, при внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событиях, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

Кроме того, РЖД заморозят на пиковые дни мая тарифы на билеты в купе поездов до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минвод, Новороссийска, пассажиры смогут сэкономить в среднем 12%.

"РЖД отмечают высокий спрос на билеты в поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. В связи с этим принято решение на пиковый период мая заморозить тарифы на проезд в купейных вагонах поездов на этих маршрутах. Стоимость билета не будет повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест", — говорится в сообщении.

"Таким образом пассажиры смогут сэкономить на поездке в "высокий" сезон в среднем 12%", — добавляет компания.