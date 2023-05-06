МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минтранс России предлагает отказывать авиакомпаниям в допуске на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри страны за месяц составила менее 70 процентов. Соответствующий проект приказа ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. Российские авиакомпании перевыполнили план по перевозке пассажиров

Оценивать авиакомпании по объему перевозок по внутренним воздушным линиям предлагается по балльной системе. При доле 70-75 процентов компания получает ноль баллов, 76-80 процентов — один балл, 81-85 процентов — два балла, 86-90 процентов — три балла, 91-95 процентов — четыре балла, 96-100 процентов — пять баллов.

Также Минтранс предлагает оценивать в баллах долю самолетов авиакомпании, которые находятся только в российском реестре воздушных судов.

Ведомство предлагает оценивать в баллах также такие показатели, как пунктуальность авиакомпаний за месяц, процент коммерческой загрузки, процент занятости пассажирских кресел,