ЯЛТА, 6 мая — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам, но скоро его возобновят, заявил советник главы Крыма Олег Крючков, ссылаясь на министра транспорта региона Николая Лукашенко. В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время", — процитировал он слова Лукашенко в Telegram-канале.

Крючков добавил, что паромная переправа работает в обычном режиме.