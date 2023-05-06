На Крымском мосту временно приостановили движение по техническим причинам
Читать 1prime.ru в
ЯЛТА, 6 мая — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам, но скоро его возобновят, заявил советник главы Крыма Олег Крючков, ссылаясь на министра транспорта региона Николая Лукашенко.
"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время", — процитировал он слова Лукашенко в Telegram-канале.
Крючков добавил, что паромная переправа работает в обычном режиме.